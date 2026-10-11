波兰网球选手胡贝特·胡尔卡奇在中国上海举行的ATP大师赛1000赛第三轮中击败了中国选手易周。比赛以6:2、3:6、6:3结束。据Interia Sport报道。

首盘占优

在首盘比赛中，胡尔卡奇两次破掉对手发球局，以6:2轻松获胜。第五局，波兰人兑现了第二个破发点，随后又一次在接发球局取胜。比分5:2时，他稳健地发球拿下该盘。

持外卡参赛的周在ATP排名中位列第277位，此前他在一场通过第三盘抢七决胜的比赛中击败了24号种子洛伦佐·穆塞蒂。在对阵这名中国选手之前，胡尔卡奇以6:4、6:3战胜诺瓦克·德约科维奇。这是波兰人在此前八次交手失利后，首次战胜这名塞尔维亚人。

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决胜盘

第二盘归周所有，比分为6:3。他在第八局完成破发，随后成功发球拿下该盘。决胜盘开始前，胡尔卡奇离开球场，并在更衣室休息后返回。

第三盘中，波兰人在第三局15:40时挽救了两个破发点。关键在第八局：周在自己的发球局中以30:0领先，但连续丢掉四分。此后，胡尔卡奇发球拿下比赛。在争夺四分之一决赛席位的比赛中，他将对阵亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳与弗朗西斯·蒂亚福之间比赛的胜者。

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