Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл представителя Китая И Чжоу в третьем раунде турнира ATP Masters 1000 в Шанхае, Китай. Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:3. Об этом сообщает Interia Sport.

Преимущество в первом сете

В стартовой партии Хуркач дважды взял подачу соперника и уверенно победил — 6:2. В пятом гейме поляк реализовал второй брейк-пойнт, а затем еще раз выиграл гейм на приеме. При счете 5:2 он уверенно подал на сет.

Чжоу, выступавший по вайлд-кард, занимал 277-е место в рейтинге ATP и перед этим обыграл 24-го сеяного Лоренцо Музетти в матче с тай-брейком третьего сета. Перед встречей с китайцем Хуркач обыграл Новака Джоковича — 6:4, 6:3. Это была первая победа поляка над сербом после восьми поражений в их предыдущих очных матчах.

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Решающий сет

Второй сет остался за Чжоу — 6:3. В восьмом гейме он сделал брейк, после чего успешно подал на победу в партии. Перед началом решающего сета Хуркач покидал корт и вернулся после перерыва в раздевалке.

В третьем сете поляк отыграл два брейк-пойнта при счете 15:40 в третьем гейме. Ключевым стал восьмой гейм: Чжоу вел 30:0 на своей подаче, однако проиграл четыре розыгрыша подряд. После этого Хуркач подал на победу. В матче за выход в четвертьфинал он сыграет с победителем встречи между Алехандро Давидовичем Фокиной и Фрэнсисом Тиафо.

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