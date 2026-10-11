哥伦比亚运动员圣地亚哥·巴斯克斯在巴拉圭亚松森举行的世界轮滑运动会（World Skate Games）上，在200米速度轮滑项目中创造了世界纪录。据《The Rio Times》报道，他在成年男子个人计时赛资格赛中以17.108秒完成比赛。

破纪录后夺冠

在决赛中，巴斯克斯跑出17.133秒，夺得金牌。西班牙选手霍安·古斯曼以17.215秒获得银牌。哥伦比亚选手约翰·塔斯孔·奥尔金在附加赛中击败美国选手雅各布·梅尔顿，获得铜牌。

萨尔瓦多选手伊冯娜·诺塞斯·加利亚尔多也在资格赛中创造了一项世界纪录：她在女子200米比赛中以18.389秒完赛。不过，哥伦比亚选手科琳·卡斯特罗以18.425秒赢得决赛冠军。这是她在该项目上连续第三次获得世界冠军。她的同胞盖妮·帕哈罗获得第二名，诺塞斯·加利亚尔多位列第三。

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哥伦比亚收获五枚金牌

比赛首日10月10日，哥伦比亚国家队在速度轮滑项目的八个冠军中赢得五个。该队在24枚奖牌中共获得10枚：五金、三银和两铜。

加布里埃拉·鲁埃达以11分赢得成年女子5000米积分赛冠军。在青少年组，玛丽亚娜·伊米托拉·巴斯克斯以33分赢得女子5000米积分赛冠军，埃马努埃尔·拉莫斯·莫斯克拉则以17.615秒的成绩成为青少年男子200米项目最佳选手。

场地比赛原定于10月11日继续进行，包括500米短跑和10000米淘汰赛。亚松森市中心的公路比赛原定于10月14日和15日举行。

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