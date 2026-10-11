W angielskim Liverpoolu Manchester City pokonał Liverpool 3:0 w meczu szóstej kolejki Premier League. Wszystkie trzy gole goście zdobyli po tym, jak pomocnik gospodarzy Ryan Gravenberch otrzymał drugą żółtą kartkę i opuścił boisko w 62. minucie.

Bezbramkowy wynik do przerwy

Pierwsza połowa na Anfield zakończyła się bez goli. Na początku drugiej części Liverpool stworzył kilka groźnych sytuacji. Lewis Koumas uderzył po przechwycie, ale bramkarz City Gianluigi Donnarumma obronił strzał. Wkrótce potem włoski golkiper poradził sobie również z próbą Gravenbercha.

Po przerwie gospodarze częściej atakowali, jednak w 62. minucie Gravenberch otrzymał drugie upomnienie za nieostrożne zderzenie w środku boiska. Jak informuje Interia Sport, trzy minuty po wykluczeniu Erling Haaland otworzył wynik meczu.

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Trzy gole gości

W 65. minucie Haaland pokonał Alissona, a w 68. Jérémy Doku podwoił przewagę Manchesteru City. Ostateczny wynik w 78. minucie ustalił Rayan Cherki.

Według statystyk meczu Manchester City dłużej utrzymywał się przy piłce — 61% do 39%. Zespoły oddały odpowiednio 15 i 12 strzałów, przy czym Liverpool miał pięć celnych uderzeń, a goście cztery. Dla Manchesteru City było to szóste z rzędu zwycięstwo w lidze.

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