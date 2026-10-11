В английском Ливерпуле «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» со счётом 3:0 в матче шестого тура Премьер-лиги. Все три мяча гости забили после того, как полузащитник хозяев Райан Гравенберх получил вторую жёлтую карточку и покинул поле на 62-й минуте.

Нулевой счёт к перерыву

Первый тайм на «Энфилде» завершился без голов. В начале второй половины «Ливерпуль» создал несколько опасных моментов. Льюис Кумас пробил после перехвата, но вратарь «Сити» Джанлуиджи Доннарумма отразил удар. Вскоре итальянский голкипер также справился с попыткой Гравенберха.

После перерыва хозяева чаще атаковали, однако на 62-й минуте Гравенберх получил второе предупреждение за неосторожное столкновение в центре поля. Как сообщает Interia Sport, через три минуты после удаления Эрлинг Холанд открыл счёт.

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Три гола гостей

На 65-й минуте Холанд переиграл Алиссона, а на 68-й Жереми Доку удвоил преимущество «Манчестер Сити». Окончательный счёт на 78-й минуте установил Райан Шерки.

По статистике матча «Манчестер Сити» больше владел мячом — 61% против 39%. Команды нанесли 15 и 12 ударов соответственно, при этом «Ливерпуль» имел пять попаданий в створ ворот, а гости — четыре. Для «Манчестер Сити» эта победа стала шестой подряд в чемпионате.

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