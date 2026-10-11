Манчестер Сіті розгромив Ліверпуль 3:0 після вилучення Гравенберха — Interia Sport

В англійському Ліверпулі «Манчестер Сіті» переміг «Ліверпуль» з рахунком 3:0 у матчі шостого туру Прем’єр-ліги. Усі три м’ячі гості забили після того, як півзахисник господарів Раян Гравенберх отримав другу жовту картку та залишив поле на 62-й хвилині.

Нульовий рахунок до перерви

Перший тайм на «Енфілді» завершився без голів. На початку другої половини «Ліверпуль» створив кілька небезпечних моментів. Льюїс Кумас пробив після перехоплення, але воротар «Сіті» Джанлуїджі Доннарумма відбив удар. Згодом італійський голкіпер також упорався зі спробою Гравенберха.

Після перерви господарі частіше атакували, однак на 62-й хвилині Гравенберх отримав друге попередження за необережне зіткнення в центрі поля. Як повідомляє Interia Sport, через три хвилини після вилучення Ерлінг Голанд відкрив рахунок.

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Три голи гостей

На 65-й хвилині Голанд переграв Аліссона, а на 68-й Жеремі Доку подвоїв перевагу «Манчестер Сіті». Остаточний рахунок на 78-й хвилині встановив Раян Шеркі.

За статистикою матчу, «Манчестер Сіті» більше володів м’ячем — 61% проти 39%. Команди завдали 15 і 12 ударів відповідно, при цьому «Ліверпуль» мав п’ять влучань у площину воріт, а гості — чотири. Для «Манчестер Сіті» ця перемога стала шостою поспіль у чемпіонаті.

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