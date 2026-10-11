W Hiszpanii szkocki golfista Grant Forrest wygrał Spanish Open i zdobył prawo do gry w przyszłorocznych turniejach The Open oraz Masters. To jego trzeci tytuł w DP World Tour i pierwsze zawodowe zwycięstwo poza Szkocją, informuje BBC Sport.

Decydujący putt na 18. dołku

Eugenio Chacarra zakończył turniej z wynikiem 13 uderzeń poniżej par. Na 18. dołku Forrest i jego partner z grupy Victor Perez musieli zaliczyć birdie, aby wyprzedzić Hiszpana.

Po uderzeniach otwierających obaj zawodnicy znaleźli się w trawie obok greenu na 322-jardowym dołku par 4. Perez nie wykorzystał puttu na birdie, natomiast Forrest trafił swój putt i zakończył rywalizację z wynikiem 14 uderzeń poniżej par.

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Przebieg finałowej rundy

Forrest przystępował do finałowej rundy jako współlider wraz z Anglikiem Joe Deanem — obaj mieli po 13 uderzeń poniżej par. Szkot zaliczył birdie na czwartym dołku, jednak popełnił bogey na trzecim, szóstym i ósmym dołku i stracił dwa uderzenia do liderów.

Na drugiej dziewiątce Forrest wrócił do walki o pierwsze miejsce: na przestrzeni pięciu dołków zanotował trzy birdie i jeden bogey. Rundę finałową zakończył wynikiem 70 uderzeń, jedno poniżej par, a nagroda za zwycięstwo wyniosła 480 tys. funtów szterlingów.

Chacarra i Francuz Victor Perez podzielili drugie miejsce z wynikiem minus 13. Joe Dean, Dan Brown i J. Skov Olesen zakończyli rywalizację z wynikiem minus 12.

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