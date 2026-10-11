在西班牙，苏格兰高尔夫球手格兰特·福雷斯特赢得西班牙公开赛，并获得明年参加英国公开赛和美国大师赛的资格。这是他在DP World巡回赛上的第三个冠军，也是他在苏格兰以外取得的首个职业赛事胜利，BBC体育报道。

第18洞的决定性推杆

欧亨尼奥·查卡拉以低于标准杆13杆完成比赛。在第18洞，福雷斯特和同组搭档维克托·佩雷斯需要抓鸟，才能超过这位西班牙球手。

开球后，两名球手都落在这座322码、标准杆4杆球洞果岭旁的草丛中。佩雷斯未能推进抓鸟推杆，而福雷斯特将自己的推杆推进，以低于标准杆14杆完成比赛。

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最后一轮的进程

福雷斯特进入最后一轮时与英格兰球手乔·迪恩并列领先，两人均为低于标准杆13杆。这名苏格兰球手在第四洞抓鸟，但在第三洞、第六洞和第八洞吞下柏忌，落后领先者两杆。

在后九洞，福雷斯特重返第一名的争夺：五个洞中，他打出三只小鸟和一个柏忌。他以70杆、低于标准杆1杆完成最后一轮，冠军奖金为48万英镑。

查卡拉和法国球手维克托·佩雷斯以低于标准杆13杆并列第二。乔·迪恩、丹·布朗和J.斯科夫·奥尔森以低于标准杆12杆完成比赛。

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