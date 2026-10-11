В Испании шотландский гольфист Грант Форрест победил на Открытом чемпионате Испании и получил право сыграть на турнирах The Open и Masters в следующем году. Для него это третий титул в DP World Tour и первая профессиональная победа за пределами Шотландии, сообщает BBC Sport.

Решающий патт на 18-й лунке

Эухенио Чакарра завершил турнир с результатом 13 ударов ниже пара. На 18-й лунке Форресту и его партнёру по группе Виктору Пересу нужно было сделать берди, чтобы опередить испанца.

После стартовых ударов оба игрока оказались в траве возле грина на 322-ярдовой лунке пар-4. Перес не реализовал патт на берди, тогда как Форрест забил свой патт и завершил соревнование с результатом 14 ударов ниже пара.

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Ход финального раунда

К финальному раунду Форрест подходил в статусе со-лидера вместе с англичанином Джо Дином — у обоих было по 13 ударов ниже пара. Шотландец сделал берди на четвёртой лунке, однако допустил богги на третьей, шестой и восьмой и отстал от лидеров на два удара.

На второй девятке Форрест вернулся в борьбу за первое место: за пять лунок он оформил три берди и один богги. Финальный раунд он завершил с результатом 70 ударов, на один ниже пара, а приз за победу составил 480 тысяч фунтов стерлингов.

Чакарра и француз Виктор Перес разделили второе место с результатом минус 13. Джо Дин, Дэн Браун и Й. Сков Олесен завершили соревнование с показателем минус 12.

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