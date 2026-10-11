Polski tenisista Hubert Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną w czwartej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju w Chinach. Rywal Hurkacza został wyłoniony po zwycięstwie Davidovicha Fokiny nad Amerykaninem Francesem Tiafoe 7:6 (4), 4:6, 7:6 (6), informuje Interia Sport.

Droga Hurkacza w Szanghaju

Hurkacz awansował do czwartej rundy po zwycięstwie nad Chińczykiem Yi Zhou. W decydującym secie Polak zdobył jedno przełamanie i wywalczył awans do kolejnej rundy.

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Wcześniej polski tenisista pokonał Australijczyka Jamesa Duckwortha, a także po raz pierwszy w karierze wygrał z Novakiem Djokoviciem. Mecz z Serbem zakończył się wynikiem 6:4, 6:3. Przed turniejem w Szanghaju Hurkacz dotarł do finału zawodów ATP 250 w Chengdu oraz półfinału turnieju ATP 500 w Pekinie, gdzie wycofał się z meczu przeciwko Alexowi de Minaurowi.

Możliwość rewanżu

Davidovich Fokina niedawno pokonał Hurkacza w finale turnieju w Chengdu. Łącznie tenisiści spotkali się siedem razy: pięć meczów wygrał Hiszpan, a dwa Polak. Ich kolejne bezpośrednie spotkanie ma odbyć się we wtorek, a jego zwycięzca awansuje do ćwierćfinału szanghajskiego Mastersa.

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