W Wielkiej Brytanii niezależny panel dyscyplinarny Brytyjskiego Urzędu Regulacji Wyścigów Konnych ukarał trenera Williego Mullinsa grzywną w wysokości 1100 funtów szterlingów, a konia Final Demand zdyskwalifikował z wyścigu podczas festiwalu w Cheltenham. W organizmie zwierzęcia wykryto zakazaną substancję kategorii B — mepiwakainę.

Decyzja panelu

Final Demand 11 marca zajął drugie miejsce w wyścigu Brown Advisory Novices' Chase rangi Grade One. Jak podaje BBC Sport, panel ustalił, że koń brał udział w wyścigu z mepiwakainą w organizmie. Lek ten jest środkiem znieczulającym miejscowo, powszechnie stosowanym w leczeniu koni wyścigowych.

Panel zaznaczył również, że Mullins nie zadeklarował użycia mepiwakainy w formularzach medycznych złożonych przed wyścigiem. Jednocześnie zeznania ekspertów wskazywały, że niska dawka substancji dostała się do organizmu konia bardzo krótko przed pobraniem próbki.

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Nagrania wideo nie zachowano

Dochodzenie nie ustaliło, w jaki dokładnie sposób mepiwakaina dostała się do organizmu Final Demand, biorąc pod uwagę środki ostrożności obowiązujące na terenie, gdzie przebywał koń. Przewodnicząca panelu sądowego Sarah Crowther KC oświadczyła, że nie ma podstaw, by sądzić, iż Mullins lub jego pracownicy wiedzieli o podaniu leku, a Brytyjski Urząd Regulacji Wyścigów Konnych uznał zastosowane środki ostrożności za wystarczające.

Podczas kontroli ustalono, że nagranie z kamer monitoringu z terenu, gdzie przebywał koń, nie zostało zachowane: zaginął dysk twardy z nagraniem. Crowther podkreśliła, że nie należy przeceniać znaczenia tego faktu, ponieważ w chwili, gdy dawka dostała się do organizmu konia, został on już przeniesiony do innej stajni, z której nagrania pozyskano i przejrzano. Cheltenham ukarano grzywną w wysokości 5000 funtów szterlingów za naruszenie zasad przechowywania nagrań.

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