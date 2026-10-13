在英国，英国赛马管理局的独立纪律小组对训练师威利·马林斯处以1100英镑罚款，并取消赛马Final Demand在切尔滕纳姆赛马节一场比赛中的资格。在该动物体内发现了B类禁用物质——甲哌卡因。

小组的决定

Final Demand于3月11日在一级赛Brown Advisory Novices' Chase中获得第二名。正如BBC体育报道，小组认定，这匹马参赛时体内含有甲哌卡因。该药物是一种局部麻醉剂，通常用于治疗赛马。

小组还指出，马林斯没有在比赛前提交的医疗表格中申报使用甲哌卡因。同时，专家证词表明，低剂量的该物质是在极接近采样时间时进入马匹体内的。

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录像未被保存

鉴于马匹被饲养场所采取的预防措施，调查未能确定甲哌卡因究竟如何进入Final Demand体内。司法小组主席萨拉·克劳瑟KC表示，没有理由认为马林斯或其工作人员知道该药物被注入，而英国赛马管理局认为所采取的预防措施足够充分。

检查期间发现，马匹被饲养场所的闭路电视录像没有被保存：存有视频的硬盘丢失。克劳瑟强调，不应夸大这一事实的重要性，因为在该剂量进入马匹体内时，这匹马已经被转移到另一间马厩，相关录像已被获取并查看。切尔滕纳姆因违反录像保存规定被罚款5000英镑。

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