在一场NFL比赛中，布法罗比尔队经过加时以37比34击败洛杉矶公羊队。泰勒·巴斯在加时赛还剩1分55秒时命中一记45码任意球，而比尔队四分卫乔什·艾伦取得331码并贡献两次达阵。

据《卫报》报道，艾伦传球推进210码，并通过冲跑再取得121码。这是他职业生涯首次在加时赛中获胜：此前，这名四分卫输掉了全部7场进入加时赛的比赛。此役过后，布法罗的战绩为4胜1负。

加时赛中的封堵踢球

常规时间还剩4秒时，公羊队跑卫凯伦·威廉姆斯从1码处持球达阵，将比赛拖入加时。加时赛开始后，比尔队推进到对手半场，但詹姆斯·库克掉球——这是他本场比赛第二次掉球。阿伦·唐纳德抢回了球权。

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马修·斯塔福德带领公羊队推进至布法罗30码线，但哈里森·梅维斯未能命中本场第二次任意球尝试：格雷格·鲁索封堵了这次踢球。随后，艾伦两次冲跑分别推进19码和13码，为巴斯的制胜一击创造了位置。

领军球员数据

斯塔福德全场传球推进383码并送出3次达阵。公羊队外接手普卡·纳库亚创下个人纪录，完成17次接球、推进138码并取得一次达阵。赛季前5场比赛过后，洛杉矶的战绩为2胜3负。

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