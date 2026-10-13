В Великобритании независимая дисциплинарная коллегия Британского управления по регулированию конных скачек оштрафовала тренера Вилли Маллинза на 1100 фунтов стерлингов, а лошадь Final Demand дисквалифицировала с заезда на фестивале в Челтнеме. В организме животного обнаружили запрещённое вещество категории B — мепивакаин.

Решение коллегии

Final Demand 11 марта заняла второе место в скачке Brown Advisory Novices' Chase категории Grade One. Как сообщает BBC Sport, коллегия установила, что лошадь участвовала в заезде с мепивакаином в организме. Этот препарат является местным анестетиком, который обычно применяют для лечения скаковых лошадей.

Коллегия также отметила, что Маллинз не задекларировал использование мепивакаина в медицинских формах, поданных перед заездом. В то же время экспертные свидетельства указывали, что низкая доза вещества попала в организм лошади очень близко ко времени отбора пробы.

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Видеозапись не сохранили

Расследование не установило, каким именно образом мепивакаин попал в организм Final Demand, учитывая меры предосторожности на территории, где содержали лошадь. Председатель судебной коллегии Сара Кроутер KC заявила, что нет оснований полагать, будто Маллинз или его сотрудники знали о введении препарата, а Британское управление по регулированию конных скачек признало принятые меры предосторожности достаточными.

Во время проверки выяснилось, что запись камер видеонаблюдения с территории, где содержали лошадь, не сохранили: жёсткий диск с видео был утерян. Кроутер подчеркнула, что значение этого факта не следует преувеличивать, поскольку к моменту попадания дозы в организм лошадь уже перевели в другую конюшню, записи из которой были получены и просмотрены. Челтнем оштрафовали на 5000 фунтов стерлингов за нарушение правила хранения записей.

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