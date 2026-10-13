Saudyjski Al-Nassr pokonał uzbecki Neftchi 3:1 w meczu Elitarnej Ligi Mistrzów AFC w Rijadzie. Jednego z goli strzelił portugalski napastnik Cristiano Ronaldo. Początek spotkania opóźniono o godzinę po tym, jak saudyjska Obrona Cywilna 15 minut przed planowanym rozpoczęciem ogłosiła ostrzeżenie bezpieczeństwa, informuje Dawn.

Gole Al-Nassr

Zespół Ange’a Postecoglou, aktualny mistrz Saudi Pro League, otworzył wynik w 33. minucie, gdy Angelo trafił po rykoszecie. Dziewięć minut później Ronaldo podwyższył prowadzenie swojej drużyny.

Sadio Mane dośrodkował z lewego skrzydła, po czym Ayman Yahya zgrał piłkę klatką piersiową do Ronaldo. Portugalczyk strzałem z obrotu posłał piłkę w dolny róg bramki. W szóstej minucie drugiej połowy Alisher Odilov zmniejszył stratę Neftchi.

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W 65. minucie Ikromjon Alibaev otrzymał czerwoną kartkę za faul na Mohamedzie Simakanie. Wynik końcowy w 78. minucie ustalił samobójczy gol Anvarjona Gofurova.

Inne wyniki kolejki

Aktualny triumfator rozgrywek, Al-Ahli, odniósł pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie, pokonując emiracki Al-Wasl 3:1. Roger Ibanez strzelił w 20. minucie, Pedro Malheiro wyrównał w trzeciej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy, a Trincao i Firas Al-Buraikan trafili po przerwie. Al-Ahli ma cztery punkty po dwóch meczach.

Hussein Rahimi strzelił dwa gole w meczu, w którym Al-Ain pokonał Air Force Club 4:1 w Basrze. Irański Esteghlal wygrał z Al-Gharafą 2:1. Pakhtakor zremisował 1:1 z Al-Qadisiyą dzięki rzutowi karnemu Dostonbeka Khamdamova w ostatniej minucie, a Tractor zremisował 0:0 z katarskim Al-Shamalem. Do play-offów awansuje osiem najlepszych spośród 16 drużyn w fazie ligowej w każdym z regionów — Azji Wschodniej i Zachodniej.

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