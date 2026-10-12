Kolarz Matt Richardson został wycofany ze składu reprezentacji Wielkiej Brytanii na mistrzostwa świata w kolarstwie torowym, które odbędą się 14–18 października w Szanghaju w Chinach. 27-letni medalista olimpijski został włączony do zgłoszenia zespołu w ubiegłą środę.

Potwierdzenie British Cycling

British Cycling potwierdziło wycofanie Richardsona ze składu, ale nie podało powodów tej decyzji. Jak informuje BBC Sport, federacja odmówiła komentarza w sprawie zarzutów, o których jako pierwszy napisał „The Times”; według tych informacji wycofanie ma związek z dochodzeniem dotyczącym niewłaściwego zachowania.

Na mistrzostwach świata Richardson miał wystąpić w sprincie drużynowym, sprincie indywidualnym i keirinie. Oczekiwano, że będzie mógł walczyć o medale we wszystkich trzech konkurencjach.

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Przejście do reprezentacji Wielkiej Brytanii

Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku Richardson zmienił reprezentację sportową z Australii na Wielką Brytanię. Na igrzyskach w Paryżu zdobył dwa srebrne i jeden brązowy medal, reprezentując Australię.

W lipcu sportowiec opuścił również oczekiwany debiut w reprezentacji Anglii na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow. Stało się to po upadku podczas zawodów w keirinie w Japonii.

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