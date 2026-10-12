Велогонщика Мэтта Ричардсона отозвали из состава сборной Великобритании на чемпионат мира по трековому велоспорту, который пройдет 14–18 октября в Шанхае, Китай. 27-летнего призера Олимпийских игр включили в заявку команды в прошлую среду.

Подтверждение British Cycling

British Cycling подтвердила отзыв Ричардсона из состава, но не назвала причин решения. Как сообщает BBC Sport, федерация отказалась комментировать утверждения, о которых первым сообщил The Times: согласно этим данным, отзыв связан с расследованием ненадлежащего поведения.

На мировом первенстве Ричардсон должен был выступить в командном спринте, индивидуальном спринте и кейрине. Ожидалось, что он сможет претендовать на медали во всех трех дисциплинах.

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Переход в сборную Великобритании

После Олимпиады 2024 года в Париже Ричардсон сменил спортивное представительство с Австралии на Великобританию. На Играх в Париже он завоевал две серебряные и одну бронзовую медаль, представляя Австралию.

В июле спортсмен также пропустил ожидаемый дебют за Англию на Играх Содружества в Глазго. Это произошло после падения во время соревнований по кейрину в Японии.

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