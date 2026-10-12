W Madrycie trener Manchesteru United Michael Carrick oświadczył, że zespół zachowuje pewność siebie przed meczem Ligi Mistrzów z Atlético, który odbędzie się we wtorek na stadionie Metropolitano. Angielski klub zdobył zaledwie sześć punktów w Premier League i notuje najgorszy start w rozgrywkach ligowych od sezonu 1986–87, informuje The Guardian.

Carrick o presji i sytuacji zespołu

Carrick przyznał, że zespół znalazł się w trudnym położeniu, ale obiecał, że zawodnicy będą walczyć. Jak powiedział, nie odczuwa zewnętrznej presji, ponieważ koncentruje się na wewnętrznych oczekiwaniach zespołu. Trener podkreślił, że w grupie nie ma negatywnych nastrojów, a piłkarze są pewni swojej zdolności do wygrania wielu meczów.

Szkoleniowiec zaznaczył, że po udanym poprzednim sezonie spodziewał się trudniejszego okresu. Wezwał zespół do zaakceptowania rzeczywistości, pokonywania trudności i nieutracenia z pola widzenia procesu budowy. Carrick powiedział również, że to właśnie w trudnych chwilach staje się jasne, kto w klubie jest gotowy pracować z myślą o długoterminowej perspektywie.

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Osłabienia przed meczem i stan Fernandesa

Manchester United przybył do Madrytu bez Kobbiego Mainoo i Luke’a Shawa. Obaj zawodnicy doznali urazów w zremisowanym meczu z Tottenhamem. Carrick wsparł również kapitana Bruno Fernandesa i wyraził przekonanie, że wróci on do formy z poprzedniego sezonu.

Według trenera Portugalczyk grał z pewnym problemem zdrowotnym, ale nie był on poważny, a sam piłkarz niemal w pełni wrócił już do zdrowia. Carrick dodał, że Fernandes jest w dobrej formie fizycznej i znakomicie zaprezentował się na treningu przed meczem. Pomimo nieudanego startu w krajowych rozgrywkach i odpadnięcia z Pucharu Ligi Angielskiej po porażce z Brighton na Old Trafford, United przekonująco pokonał Sabah w swoim pierwszym meczu Ligi Mistrzów w ubiegłym miesiącu.

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