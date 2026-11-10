Formuła 1 wniosła pozew o wartości 104 mln dolarów przeciwko organizatorowi Grand Prix Rosji

Kierownictwo serii wyścigowej „Formuła 1” zgłosiło wobec firmy „Rosgoni” roszczenia finansowe w wysokości 104 mln dolarów z tytułu niewywiązania się z zobowiązań umownych.

Wcześniej, latem 2025 roku, rosyjski promotor zwrócił się do Sądu Najwyższego Anglii i Walii z wnioskiem o zasądzenie od Formuły-1 50 mln funtów szterlingów (66,9 mln dolarów) odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy i odwołanie etapu w Soczi po rozpoczęciu pełnej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Seria ostatecznie zakończyła współpracę ze stroną rosyjską w 2022 roku. Oprócz odwołania Grand Prix w Soczi, rozwiązanie umów doprowadziło do utraty miejsca w mistrzostwach przez rosyjskiego kierowcę zespołu „Haas”, Nikitę Mazepina.

Źródło: Law360.

Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) uchylił zakaz Międzynarodowej Federacji Hokeja (IIHF) dotyczący udziału rosyjskich drużyn w turniejach sezonu 2026–2027. Zawieszenie obowiązywało od 2022 roku po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę. W IIHF są rozczarowani decyzją sądu, jednak oświadczyli, że będą się do niej stosować. W CAS wyjaśniono, że federacja nie przedstawiła wystarczających dowodów potwierdzających jej obawy dotyczące bezpieczeństwa uczestników zawodów.

Przewodniczący kolegium Sportowego Sądu Arbitrażowego Giulio Palermo, który kierował postępowaniem w sprawie powrotu rosyjskich reprezentacji hokejowych do międzynarodowych rozgrywek, we wrześniu odwiedził Moskwę.

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