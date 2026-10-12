В Мадриде тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик заявил, что команда сохраняет уверенность перед матчем Лиги чемпионов против «Атлетико», который состоится во вторник на стадионе «Метрополитано». Английский клуб набрал лишь шесть очков в Премьер-лиге и переживает худший старт в чемпионате с сезона 1986–87, сообщает The Guardian.

Каррик о давлении и положении команды

Каррик признал, что команда оказалась в сложном положении, однако пообещал, что игроки будут бороться. По его словам, он не ощущает внешнего давления, поскольку сосредоточен на внутренних ожиданиях команды. Тренер подчеркнул, что в группе нет негатива и что футболисты уверены в своей способности выиграть много матчей.

Наставник отметил, что после успешного прошлого сезона ожидал более сложного периода. Он призвал команду принять реальность, преодолевать трудности и не упускать из виду процесс построения. Каррик также сказал, что именно в непростые моменты становится понятно, кто в клубе готов работать на долгосрочную перспективу.

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Потери перед игрой и состояние Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» прибыл в Мадрид без Кобби Мейну и Люка Шоу. Оба игрока получили повреждения в матче с «Тоттенхэмом», который завершился вничью. Каррик также поддержал капитана Бруну Фернандеша и выразил уверенность, что тот вернёт прошлогоднюю форму.

По словам тренера, португалец играл с определённой проблемой со здоровьем, но она не была серьёзной, а сам футболист уже почти восстановился. Каррик добавил, что Фернандеш находится в хорошей физической форме и ярко провёл тренировку перед игрой. Несмотря на неудачный старт во внутренних турнирах и вылет из Кубка английской лиги после поражения от «Брайтона» на «Олд Траффорд», «Юнайтед» уверенно победил «Сабах» в стартовом матче Лиги чемпионов в прошлом месяце.

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