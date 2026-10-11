波兰网球选手胡贝特·胡尔卡奇将在中国上海举行的ATP大师赛1000第四轮中对阵西班牙选手亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳。达维多维奇·福基纳以7:6（4）、4:6、7:6（6）战胜美国选手弗朗西斯·蒂亚福后，胡尔卡奇的对手得以确定，Interia Sport报道。

胡尔卡奇在上海的晋级之路

胡尔卡奇战胜中国选手易周后晋级第四轮。在决胜盘中，这名波兰选手完成一次破发，获得下一轮的参赛资格。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此前，这名波兰网球选手击败了澳大利亚选手詹姆斯·达克沃思，并且职业生涯首次战胜诺瓦克·德约科维奇。对阵这名塞尔维亚选手的比赛以6:4、6:3结束。在上海赛事之前，胡尔卡奇打进了成都ATP 250赛事决赛和北京ATP 500赛事半决赛；在北京，他在对阵亚历克斯·德米纳尔的比赛中退赛。

复仇机会

达维多维奇·福基纳近日在成都赛事决赛中击败了胡尔卡奇。两人总共交手七次：西班牙选手赢下五场，波兰选手赢下两场。下一场交锋预计将在周二进行，胜者将晋级上海大师赛八强。

关注我们在