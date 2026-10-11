Варшавская «Легия» на своем поле в Польше победила краковскую «Вислу» со счетом 2:0 в матче 10-го тура польской Экстракласы. Встреча состоялась 11 октября в Варшаве. Благодаря этой победе столичная команда не проигрывает уже 14 матчей подряд, сообщает Interia Sport.

Гол Зявиньского после ошибки в обороне

В начале матча активнее действовали гости: за 15 минут они нанесли пять ударов против одного у «Легии» и чаще владели мячом. Однако счет на 18-й минуте открыли хозяева. После вбрасывания из аута Кацпер Дуда неудачно выбил мяч, который попал к Лукашу Зявиньскому. Нападающий «Легии» переиграл вратаря Марцеля Лубика и забил свой четвертый гол в сезоне.

До этого возможности отличиться были у Юлиуша Эртгалера и Марко Божича, но они не реализовали свои моменты. Издание также отмечает, что арбитры не назначили пенальти в штрафной «Легии» после эпизода с участием Эртгалера, который в материале назван спорным.

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Адамский установил окончательный счет

Во втором тайме «Легия» позволяла сопернику контролировать мяч, однако «Висле» было сложно добраться до опасных зон у ворот хозяев. На 68-й минуте Лубик поскользнулся и неудачно выбил мяч, оставив ворота пустыми, но варшавская команда не воспользовалась этим эпизодом.

Окончательный счет был установлен на 70-й минуте. Джеймс Игбекеме потерял мяч перед собственной штрафной площадью, после чего Рафал Адамский точным ударом с нескольких метров отправил мяч в верхний угол ворот. «Висла» пыталась сократить отставание, однако «Легия» удержала преимущество. По данным Interia Sport, варшавский клуб сравнялся по очкам со вторым в таблице «Лехом» из Познани, тогда как «Висла» занимает пятую позицию. Для краковской команды это третье выездное поражение в сезоне.

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