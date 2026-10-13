Netflix получил права на трансляцию чемпионата мира по футболу 2030 года для зрителей в Испании и Андорре. Соглашение охватывает все 104 матча турнира, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление компании.

Бесплатный матч каждого игрового дня

По условиям договоренности, в Испании один матч каждого игрового дня будет доступен бесплатно. Его будет транслировать национальный вещатель в открытом эфире, заявили в Netflix.

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Первый крупный мужской турнир

В Netflix заявили, что чемпионат мира 2030 года станет для компании первой трансляцией крупного международного мужского футбольного турнира в Испании. Чемпионат мира 2026 года в стране показывал национальный телеканал RTVE.

Стриминговая платформа также имеет права на трансляцию женского чемпионата мира 2027 года в Бразилии и турнира 2031 года в США и Канаде.

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