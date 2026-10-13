Netflix uzyskał prawa do transmisji piłkarskich mistrzostw świata 2030 dla widzów w Hiszpanii i Andorze. Umowa obejmuje wszystkie 104 mecze turnieju, informuje Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie firmy.

Bezpłatny mecz każdego dnia meczowego

Zgodnie z warunkami porozumienia, w Hiszpanii jeden mecz każdego dnia meczowego będzie dostępny bezpłatnie. Będzie go transmitował krajowy nadawca w otwartym paśmie, podano w Netflixie.

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Pierwszy duży turniej mężczyzn

Netflix oświadczył, że mistrzostwa świata 2030 będą dla firmy pierwszą transmisją dużego międzynarodowego turnieju piłki nożnej mężczyzn w Hiszpanii. Mistrzostwa świata 2026 w kraju transmitował krajowy kanał telewizyjny RTVE.

Platforma streamingowa ma również prawa do transmisji mistrzostw świata kobiet 2027 w Brazylii oraz turnieju 2031 w USA i Kanadzie.

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