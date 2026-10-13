Россию и Беларусь не допустили к участию в командных турнирах по теннису

Международная федерация тенниса не поддержала возвращение национальных сборных России и Беларуси к международным командным соревнованиям. Соответствующие резолюции были рассмотрены 13 октября на Генеральной ассамблее организации в Алматы, Казахстан.

Ни одна из предложенных резолюций не набрала необходимого количества голосов. Также делегаты не поддержали восстановление членских прав российских и белорусских теннисных федераций.

Таким образом, ограничения остаются в силе: сборные обеих стран не будут допускаться к командным турнирам под эгидой международной федерации.

Источник: Федерация тенниса Украины

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