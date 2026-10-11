Пуэрто-риканский боксёр Вильфредо «Базука» Гомес, бывший чемпионом мира в трёх весовых категориях, умер в Пуэрто-Рико 10 октября в возрасте 69 лет. Его смерть в программе Telemundo подтвердил сын спортсмена Вильфредо Гомес-младший, сообщает The Rio Times.

Местные издания Metro Puerto Rico и El Vocero сообщили о респираторных осложнениях, однако официальную причину смерти не обнародовали. По данным El Nuevo Día, на той неделе у Гомеса были проблемы со здоровьем, и его доставили в больницу Auxilio Mutuo из-за затруднённого дыхания. 7 октября один из его сыновей просил в соцсетях молиться за выздоровление отца.

Карьера чемпиона

Вильфредо Гомес родился 29 октября 1956 года. Первый мировой титул он завоевал 21 мая 1977 года, когда в возрасте 20 лет победил южнокорейца Дон Кюн Юма. Пуэрториканец становился чемпионом во втором легчайшем, полулёгком и втором полулёгком весах.

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Во втором легчайшем весе Гомес провёл 17 подряд защит титула, завершив каждую нокаутом, что является рекордом дивизиона. В октябре 1978 года он победил мексиканца Карлоса Сарате техническим нокаутом. Первое поражение на профессиональном ринге потерпел в августе 1981 года, уступив техническим нокаутом мексиканцу Сальвадору Санчесу.

Достижения и реакция

Итоговый профессиональный рекорд Гомеса составил 44 победы, 42 из которых — нокаутом, три поражения и одну ничью. До перехода в профессионалы он представлял Пуэрто-Рико на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, а в 1974 году завоевал золото на первом чемпионате мира по любительскому боксу в Гаване. В 1995 году его включили в Международный зал боксёрской славы.

Председатель Комиссии по рекреации и спорту Палаты представителей Пуэрто-Рико Хосеан Хименес назвал Гомеса одним из самых любимых спортсменов острова. Представитель Джерри Ньевес Росарио поблагодарил боксёра за всё, что он сделал для Пуэрто-Рико.

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