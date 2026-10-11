曾夺得三个级别世界冠军的波多黎各拳手威尔弗雷多·“火箭筒”·戈麦斯于10月10日在波多黎各去世，享年69岁。据《The Rio Times》报道，运动员之子威尔弗雷多·戈麦斯二世在Telemundo节目中证实了其父去世的消息。

当地媒体Metro Puerto Rico和El Vocero报道了呼吸系统并发症，但官方死因尚未公布。根据El Nuevo Día的消息，戈麦斯当周出现健康问题，并因呼吸困难被送往Auxilio Mutuo医院。10月7日，他的一名儿子在社交媒体上请求大家为父亲康复祈祷。

冠军生涯

威尔弗雷多·戈麦斯出生于1956年10月29日。1977年5月21日，20岁的他击败韩国选手董均允，赢得首个世界冠军头衔。这位波多黎各拳手曾在超最轻量级、羽量级和超羽量级夺冠。

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在超最轻量级，戈麦斯连续17次卫冕，且每次均以击倒获胜，创下该级别纪录。1978年10月，他以技术性击倒战胜墨西哥拳手卡洛斯·萨拉特。1981年8月，他在职业拳坛遭遇首场失利，以技术性击倒负于墨西哥拳手萨尔瓦多·桑切斯。

成就与反应

戈麦斯职业生涯最终战绩为44胜，其中42场以击倒获胜，3负1平。在转为职业拳手前，他曾代表波多黎各参加1972年慕尼黑奥运会，并于1974年在哈瓦那举行的首届世界业余拳击锦标赛上夺得金牌。1995年，他入选国际拳击名人堂。

波多黎各众议院休闲与体育委员会主席何塞安·希门尼斯称戈麦斯是该岛最受爱戴的运动员之一。众议员杰里·涅韦斯·罗萨里奥感谢这位拳手为波多黎各所做的一切。

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