Portorykański bokser Wilfredo „Bazooka” Gómez, mistrz świata w trzech kategoriach wagowych, zmarł 10 października w Portoryko w wieku 69 lat. Jego śmierć w programie Telemundo potwierdził syn sportowca, Wilfredo Gómez Jr., informuje The Rio Times.

Lokalne media Metro Puerto Rico i El Vocero informowały o komplikacjach oddechowych, jednak oficjalnej przyczyny śmierci nie podano. Według El Nuevo Día Gómez miał w tym tygodniu problemy zdrowotne i został przewieziony do szpitala Auxilio Mutuo z powodu trudności w oddychaniu. 7 października jeden z jego synów prosił w mediach społecznościowych o modlitwy za powrót ojca do zdrowia.

Kariera mistrza

Wilfredo Gómez urodził się 29 października 1956 roku. Pierwszy tytuł mistrza świata zdobył 21 maja 1977 roku, gdy w wieku 20 lat pokonał Południowokoreańczyka Dong Kyun Yuma. Portorykańczyk zostawał mistrzem w kategorii superkoguciej, piórkowej i superpiórkowej.

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W wadze superkoguciej Gómez 17 razy z rzędu obronił tytuł, kończąc każdą walkę nokautem, co jest rekordem tej dywizji. W październiku 1978 roku pokonał Meksykanina Carlosa Zárate przez techniczny nokaut. Pierwszej porażki na zawodowym ringu doznał w sierpniu 1981 roku, przegrywając przez techniczny nokaut z Meksykaninem Salvadorem Sánchezem.

Osiągnięcia i reakcje

Końcowy zawodowy rekord Gómeza wyniósł 44 zwycięstwa, w tym 42 przez nokaut, trzy porażki i jeden remis. Przed przejściem na zawodowstwo reprezentował Portoryko na igrzyskach olimpijskich w Monachium w 1972 roku, a w 1974 roku zdobył złoto na pierwszych mistrzostwach świata w boksie amatorskim w Hawanie. W 1995 roku został wprowadzony do Międzynarodowej Galerii Sław Boksu.

Joséan Jiménez, przewodniczący Komisji Rekreacji i Sportu Izby Reprezentantów Portoryko, nazwał Gómeza jednym z najbardziej lubianych sportowców wyspy. Reprezentant Jerry Nieves Rosario podziękował bokserowi za wszystko, co zrobił dla Portoryko.

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