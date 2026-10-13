Koszulka Michaela Jordana z jego ostatniego sezonu w Chicago Bulls została sprzedana za 14 mln dolarów, czyli 10,6 mln funtów. To rekordowa kwota za przedmiot kolekcjonerski związany z koszykówką, informuje BBC Sport.

Koszulka z drugiego meczu finałów

Jordan grał w tej koszulce w drugim meczu serii finałowej NBA w 1998 roku. Złożył na niej również autograf. W tamtym spotkaniu koszykarz zdobył 37 punktów — najwięcej ze wszystkich zawodników meczu.

Sezon 1997–1998 był ostatnim sezonem Jordana w Bulls. Drużyna zakończyła serię finałową zwycięstwem 4:2 i zdobyła szósty oraz ostatni tytuł mistrza NBA z jego udziałem. Jordan został uznany za najbardziej wartościowego zawodnika finałów we wszystkich sześciu wygranych przez siebie seriach.

Prywatna sprzedaż za pośrednictwem domu aukcyjnego

Nabywcą koszulki został inwestor nieruchomości z Miami Ron Firman. Transakcję zawarto w ramach prywatnej sprzedaży za pośrednictwem Hunt Auctions.

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Prezes Hunt Auctions David Hunt oświadczył, że znaczenie Jordana na rynku sportowych pamiątek jest od dawna uznawane, a jego przedmioty przeszły teraz do kategorii aktywów zwykle kojarzonych z ikonicznymi dziełami sztuki.

Drożej w świecie sportowych pamiątek sprzedano jedynie koszulkę baseballisty Babe’a Rutha, w której grał podczas World Series w 1932 roku: w 2024 roku osiągnęła cenę 24,1 mln dolarów. Poprzedni rekord dla przedmiotu koszykarskiego należał do karty z Jordanem i Kobem Bryantem z sezonu 2007–2008, sprzedanej w ubiegłym roku za 12,9 mln dolarów.

Jeszcze dwa tygodnie temu koszulka Jordana z trzeciego meczu finałów w 1998 roku, bez autografu, została sprzedana na aukcji za 12,3 mln dolarów. Była poprzednim rekordem wśród pamiątek meczowych koszykarza.

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