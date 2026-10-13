Майка Майкла Джордана из его последнего сезона в «Чикаго Буллз» была продана за $14 млн, или £10,6 млн. Это рекордная сумма за предмет баскетбольной спортивной памятной атрибутики, сообщает BBC Sport.

Майка со второго матча финала

Джордан играл в этой майке во втором матче финальной серии НБА 1998 года. Он также оставил на ней автограф. В той игре баскетболист набрал 37 очков — больше всех среди участников матча.

Сезон 1997–1998 стал последним для Джордана в составе «Буллз». Команда завершила финальную серию победой со счётом 4:2 и завоевала шестой и последний чемпионский титул НБА с его участием. Джордана признавали самым ценным игроком финала во всех шести выигранных им сериях.

Частная продажа через аукционный дом

Покупателем майки стал инвестор в недвижимость из Майами Рон Фирман. Сделку заключили в рамках частной продажи через Hunt Auctions.

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Президент Hunt Auctions Дэвид Хант заявил, что значение Джордана на рынке спортивных памятных вещей давно признано, а теперь его предметы перешли в категорию активов, которую обычно связывают со знаковыми произведениями искусства.

Дороже в мире спортивной памятной атрибутики продавали только майку бейсболиста Бейба Рута, в которой он играл во время Мировой серии 1932 года: в 2024 году она ушла за $24,1 млн. Предыдущий рекорд для баскетбольного предмета принадлежал карточке с Джорданом и Коби Брайантом сезона 2007–2008, проданной в прошлом году за $12,9 млн.

Ещё две недели назад майку Джордана из третьего матча финала 1998 года, без автографа, продали на аукционе за $12,3 млн. Она была предыдущим рекордом среди игровых памятных вещей баскетболиста.

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