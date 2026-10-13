迈克尔·乔丹在芝加哥公牛队的最后一个赛季所穿的一件球衣以1400万美元，即1060万英镑售出。这是篮球体育纪念品的创纪录成交价，BBC体育报道。

总决赛第二场比赛的球衣

乔丹在1998年NBA总决赛系列赛第二场比赛中穿过这件球衣。他还在球衣上签了名。在那场比赛中，这名篮球运动员得到37分，是全场所有球员中最高的。

1997—1998赛季是乔丹效力公牛队的最后一个赛季。球队以4:2赢得总决赛系列赛，并在他的参与下夺得第六个也是最后一个NBA总冠军。乔丹在他赢得的全部六次系列赛中都被评为总决赛最有价值球员。

通过拍卖行进行的私人交易

这件球衣的买家是迈阿密房地产投资者罗恩·弗尔曼。该交易通过亨特拍卖行以私人交易方式达成。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

亨特拍卖行总裁大卫·亨特表示，乔丹在体育纪念品市场上的重要性早已得到认可，如今他的物品已进入通常与标志性艺术作品相关联的资产类别。

在体育纪念品领域，只有棒球运动员贝比·鲁斯在1932年世界大赛期间穿过的一件球衣售价更高：它于2024年以2410万美元成交。此前篮球物品的纪录属于一张2007—2008赛季印有乔丹和科比·布莱恩特的卡片，该卡片去年以1290万美元售出。

就在两周前，乔丹在1998年总决赛第三场比赛中穿过的一件未签名球衣以1230万美元在拍卖会上售出。它此前是这名篮球运动员比赛纪念品中的纪录保持者。

关注我们在