GKS Katowice w Polsce pokonał Wieczystą Kraków 2:1 w przełożonym meczu trzeciej kolejki Ekstraklasy. Gospodarze wygrali wszystkie sześć domowych spotkań w tym sezonie. Według Interia Sport kluczową rolę w zwycięstwie odegrał Bartosz Nowak, który zanotował asystę w pierwszej połowie, a po przerwie zdobył decydującą bramkę.

Gol Szkurina przed przerwą

Goście aktywnie rozpoczęli mecz, jednak w 15. minucie na prowadzenie wyszedł GKS. Ilja Szkurin precyzyjnym strzałem zakończył akcję gospodarzy po podaniu Nowaka. Wieczysta miała okazje, by wyrównać jeszcze przed przerwą: Lucas Piazon strzelił obok bramki z bliskiej odległości.

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Decydujący gol Nowaka

W 62. minucie krakowska drużyna wyrównała. Lisandro Semedo dośrodkował z bocznej strefy, a Duje Dujmović głową posłał piłkę do bramki GKS-u. Jednak w 74. minucie Bartosz Nowak ponownie wyprowadził katowicki klub na prowadzenie po podaniu Borji Galána.

Wieczysta miała 59% posiadania piłki i oddała 17 strzałów wobec dziewięciu GKS-u, ale gospodarze utrzymali zwycięski wynik. Zespół z Katowic odniósł sześć zwycięstw w sześciu domowych meczach tego sezonu, a Wieczysta pozostała nad strefą spadkową.

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