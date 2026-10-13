ГКС Катовице в Польше победил краковскую «Вечисту» со счётом 2:1 в перенесённом матче третьего тура Экстраклясы. Хозяева выиграли все шесть домашних матчей в этом сезоне. По данным Interia Sport, ключевую роль в победе сыграл Бартош Новак, отдавший результативную передачу в первом тайме и забивший решающий гол после перерыва.

Гол Шкурина до перерыва

Гости активно начали матч, однако на 15-й минуте вперёд вышел ГКС. Илья Шкурин точным ударом завершил атаку хозяев после передачи Новака. «Вечиста» имела возможности отыграться ещё до перерыва: Лукас Пьязон пробил мимо ворот с близкого расстояния.

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Решающий мяч Новака

На 62-й минуте краковская команда сравняла счёт. Лисандро Семеду подал с фланга, а Дуе Дуймович головой отправил мяч в ворота ГКС. Однако на 74-й минуте Бартош Новак вновь вывел катовицкий клуб вперёд после передачи Борхи Галана.

«Вечиста» владела мячом 59% времени и нанесла 17 ударов против девяти у ГКС, но хозяева удержали победный результат. Команда из Катовице одержала шесть побед в шести домашних матчах сезона, а «Вечиста» осталась над зоной вылета.

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