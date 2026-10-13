В казахстанском Алматы делегаты Генеральной ассамблеи не поддержали предложения допустить сборные России и Беларуси к международным командным теннисным соревнованиям, а также восстановить членские права теннисных федераций обеих стран. Об этом сообщает Interia Sport со ссылкой на профиль Ukrainian Tennis в соцсети X.

Голосование в Алматы

По данным Ukrainian Tennis, голосование состоялось 13 октября во время Генеральной ассамблеи в Алматы. Делегаты рассматривали инициативы по возвращению национальных команд России и Беларуси в международные командные турниры и восстановлению прав их федераций.

Ни одно из этих предложений не набрало необходимого количества голосов, отметил профиль Ukrainian Tennis. По его информации, сборные двух стран останутся отстраненными от международных командных соревнований.

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Аналогичные данные опубликовали российские СМИ. В частности, Sports.ru со ссылкой на РИА Новости сообщил, что национальные команды России и Беларуси не будут участвовать в турнирах, среди которых Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.

Нейтральный статус теннисистов

Индивидуальные теннисисты из России и Беларуси, в частности Арина Соболенко и Даниил Медведев, выступают в нейтральном статусе. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить отстранение представителей этих стран, оставив решение за спортивными федерациями.

В начале сезона 2026 года Соболенко заявляла, что не может повлиять на то, будет ли рядом с ее фамилией белорусский флаг, и примет любое решение. В последний раз она выступала на турнире Большого шлема с белорусским флагом рядом с фамилией на Australian Open 2022 года, где дошла до четвертого круга.

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