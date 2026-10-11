«Халл» сыграл вничью с «Эвертоном» — 2:2 в матче Премьер-лиги на стадионе MKM. Команда сохранила беспроигрышную домашнюю серию после возвращения в Премьер-лигу, сообщает The Guardian.

Голы после перерыва

В первом тайме команды не забили. На 34-й минуте Бреннан Джонсон отправил мяч в ворота «Халла», однако после длительной проверки VAR взятие ворот отменили из-за офсайда.

Счет на 48-й минуте открыл Джо Гелхардт. Сорба Томас воспользовался ошибкой Эйнсли Мейтленд-Найлза и отдал передачу партнеру, который переиграл Джордана Пикфорда. Через семь минут Мейтленд-Найлз ассистировал Кирнану Дьюсбери-Холлу, а тот сравнял счет головой.

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Ответ хозяев

На 68-й минуте Тьерно Барри вывел «Эвертон» вперед. До этого он не реализовал два момента, но позднее отличился ударом мимо вратаря Константиноса Цолакиса.

«Халл» быстро отыгрался: на 74-й минуте запасные Эллиот Страуд и Мохамед Беллуми организовали результативную атаку. Беллуми пробил левой ногой и переиграл Пикфорда. «Эвертон» владел мячом 63% времени против 37% у хозяев и нанес шесть ударов в створ ворот, тогда как «Халл» — четыре.

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