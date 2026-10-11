Hull zremisował z Evertonem 2:2 w meczu Premier League na stadionie MKM. Zespół utrzymał serię meczów bez porażki u siebie po powrocie do Premier League, informuje The Guardian.

Gole po przerwie

W pierwszej połowie zespoły nie strzeliły gola. W 34. minucie Brennan Johnson posłał piłkę do bramki Hull, jednak po długiej analizie VAR gol został anulowany z powodu spalonego.

Wynik w 48. minucie otworzył Joe Gelhardt. Sorba Thomas wykorzystał błąd Ainsleya Maitlanda-Nilesa i podał do partnera, który pokonał Jordana Pickforda. Siedem minut później Maitland-Niles asystował Kiernanowi Dewsbury’emu-Hallowi, który wyrównał głową.

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Odpowiedź gospodarzy

W 68. minucie Thierno Barry wyprowadził Everton na prowadzenie. Wcześniej nie wykorzystał dwóch okazji, ale później trafił strzałem obok bramkarza Konstantinosa Tzolakisa.

Hull szybko odpowiedział: w 74. minucie rezerwowi Elliot Stroud i Mohamed Belloumi zorganizowali skuteczną akcję. Belloumi uderzył lewą nogą i pokonał Pickforda. Everton utrzymywał się przy piłce przez 63% czasu wobec 37% gospodarzy i oddał sześć celnych strzałów, podczas gdy Hull — cztery.

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