В Италии «Лацио» победил «Монцу» со счётом 3:1 и сравнялся с «Интером» по очкам на первом месте в Серии A. Римский клуб набрал 16 очков после шести матчей, одержав пятую победу в сезоне и сохранив статус непобеждённого.

Быстрый старт «Лацио»

Как сообщает The Guardian, Нуну Тавареш вывел «Лацио» вперёд уже на третьей минуте. В середине первого тайма Густав Исаксен удвоил преимущество хозяев.

На 35-й минуте игрок «Монцы» Лоренцо Луккези был удалён за то, что остановил Тиджани Нослина, прорывавшегося к воротам. После перерыва гости, занимающие 16-е место, сократили отставание и были близки к ничьей, однако в конце матча «Лацио» забил в третий раз.

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Безголевая ничья «Ромы»

«Рома» сыграла на выезде с «Комо» 0:0 — это первая безголевая ничья в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Римляне остались в меньшинстве в начале второго тайма после удаления лидера бомбардирской гонки Дониелла Малена за опасный подкат.

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини отметил, что после красной карточки его команде пришлось сосредоточиться на обороне. После этих результатов «Интер» и «Лацио» опережают «Рому» на два очка.

В другом матче дня «Болонья» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Лечче» со счётом 2:1.

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