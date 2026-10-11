We Włoszech Lazio pokonało Monzę 3:1 i zrównało się punktami z Interem na pierwszym miejscu w Serie A. Rzymski klub ma 16 punktów po sześciu meczach, odnosząc piąte zwycięstwo w sezonie i pozostając niepokonanym.

Szybki start Lazio

Jak informuje The Guardian, Nuno Tavares dał Lazio prowadzenie już w trzeciej minucie. W połowie pierwszej połowy Gustav Isaksen podwoił przewagę gospodarzy.

W 35. minucie zawodnik Monzy Lorenzo Lucchesi został usunięty z boiska za zatrzymanie Tijjaniego Noslina, który wychodził sam na sam z bramkarzem. Po przerwie goście, zajmujący 16. miejsce, zmniejszyli straty i byli blisko wyrównania, jednak pod koniec meczu Lazio zdobyło trzecią bramkę.

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Bezbramkowy remis Romy

Roma zremisowała na wyjeździe z Como 0:0 — był to pierwszy bezbramkowy remis w obecnym sezonie włoskich rozgrywek. Rzymianie zostali osłabieni na początku drugiej połowy po czerwonej kartce dla lidera klasyfikacji strzelców Doniella Malena za niebezpieczny wślizg.

Trener Romy Gian Piero Gasperini zaznaczył, że po czerwonej kartce jego zespół musiał skoncentrować się na obronie. Po tych wynikach Inter i Lazio wyprzedzają Romę o dwa punkty.

W innym meczu dnia Bologna odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie, pokonując Lecce 2:1.

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