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Ukraina – Gruzja: gdzie obejrzeć mecz Ligi Narodów

UA NEWS 16 listopada 2026 17:09
Ukraina – Gruzja: gdzie obejrzeć mecz Ligi Narodów

Reprezentacje Ukrainy i Gruzji zmierzą się 17 listopada w 6. kolejce Ligi Narodów. 

Mecz rozpocznie się o godz. 21:45 w słowackim Koszycach.

Transmisja będzie dostępna na platformie MEGOGO w ramach odpowiednich abonamentów, a także bezpłatnie na kanale MEGOGO SPORT w telewizji T2 i sieciach kablowych.

Skrzydłowy azerskiego „Karabachu” Oleksij Kaszczuk po raz pierwszy zagrał w reprezentacji Ukrainy. Dla piłkarza jest to debiut w reprezentacji narodowej.

Wcześniej Węgry pokonały Gruzję i objęły prowadzenie w grupie reprezentacji Ukrainy w Lidze Narodów.

Wcześniej reprezentacja Ukrainy U-19 sensacyjnie pokonała Włochy w kwalifikacjach do Euro 2027.

Przypomnijmy, że Bukowina pewnie pokonała Lewy Brzeg w przełożonym meczu UPL.

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