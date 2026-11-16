Украина — Грузия: где посмотреть матч Лиги наций
Сборные Украины и Грузии сыграют 17 ноября в 6-м туре Лиги наций.
Матч начнется в 21:45 в словацком Кошице.
Трансляцию покажут на MEGOGO по соответствующим подпискам, а также бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в эфире Т2 и кабельных сетях.
Вингер азербайджанского «Карабаха» Алексей Кащук впервые сыграл за основную команду Украины. Для футболиста это дебют на уровне национальной сборной.
Ранее Венгрия победила Грузию и возглавила группу сборной Украины в Лиге наций.
До этого сборная Украины U-19 сенсационно победила Италию в отборе на Евро-2027.
Напомним, «Буковина» уверенно победила «Левый берег» в перенесённом матче УПЛ.