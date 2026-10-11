Лаціо після 3:1 з Монцою наздогнав Інтер у Серії A — The Guardian

В Італії «Лаціо» переміг «Монцу» з рахунком 3:1 та зрівнявся з «Інтером» за очками на першому місці Серії A. Римський клуб набрав 16 очок після шести матчів, здобувши п’яту перемогу в сезоні й зберігши статус непереможеного.

Швидкий старт Лаціо

Як повідомляє The Guardian, Нуну Тавареш вивів «Лаціо» вперед уже на третій хвилині. У середині першого тайму Густав Ісаксен подвоїв перевагу господарів.

На 35-й хвилині гравця «Монци» Лоренцо Луккезі вилучили за те, що він зупинив Тіджані Носліна, який проривався до воріт. Після перерви гості, що посідають 16-те місце, скоротили відставання та були близькими до нічиєї, однак наприкінці матчу «Лаціо» забив утретє.

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Нульова нічия Роми

«Рома» зіграла на виїзді з «Комо» 0:0 — це перша безгольова нічия в нинішньому сезоні італійської першості. Римляни залишилися в меншості на початку другого тайму після вилучення лідера бомбардирської гонки Доніелла Малена за небезпечний підкат.

Тренер «Роми» Джан П’єро Гасперіні зазначив, що після червоної картки його команді довелося зосередитися на обороні. Після цих результатів «Інтер» і «Лаціо» випереджають «Рому» на два очки.

В іншому матчі дня «Болонья» здобула першу перемогу в сезоні, обігравши «Лечче» з рахунком 2:1.

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