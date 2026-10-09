LeBron James przegrał w debiucie w 76ers — BBC Sport

Philadelphia 76ers przegrali z Brooklyn Nets 108:114 w przedsezonowym meczu NBA, który był debiutem LeBrona Jamesa w zespole. 41-letni koszykarz zdobył 10 punktów, zaliczył cztery zbiórki, pięć asyst i jeden przechwyt w 18 minut pierwszej połowy, podaje BBC Sport.

Potrzeba czasu na zgranie się

James powiedział, że nowi partnerzy potrzebują czasu, aby się zgrać. Według niego zespół wciąż szuka sposobów, by pomagać sobie nawzajem odnosić sukcesy na parkiecie i jak najlepiej uzupełniać grę partnerów.

Koszykarz nazwał ten mecz dobrą podstawą do dalszej pracy. Razem z nim na parkiet wyszli Joel Embiid, VJ Edgecombe, Tyrese Maxey i Jaylen Brown. Brown został najskuteczniejszym zawodnikiem, zdobywając 18 punktów.

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Ostatni kontrakt w NBA

James dołączył do 76ers w lipcu. Oświadczył, że ten kontrakt będzie dla niego ostatnim w NBA. Koszykarz jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii ligi i rozgrywa rekordowy 24. sezon w NBA.

W trakcie kariery James zdobywał tytuły ze wszystkimi zespołami NBA, w których występował: dwukrotnie z Miami Heat, a także po jednym razie z Cleveland Cavaliers i Los Angeles Lakers. Tego lata opuścił Lakers po ośmiu sezonach w klubie. James chce pomóc 76ers zdobyć pierwszy tytuł NBA od 43 lat.

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