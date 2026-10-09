勒布朗·詹姆斯在76人首秀中失利——BBC体育

费城76人在一场NBA季前赛中以108比114不敌布鲁克林篮网，这场比赛是勒布朗·詹姆斯代表球队的首秀。这名41岁的篮球运动员在上半场出战18分钟，得到10分、4个篮板、5次助攻和1次抢断，BBC体育报道。

需要时间磨合

詹姆斯表示，新队友需要时间进行磨合。据他所说，球队仍在寻找如何帮助彼此在场上取得成功，以及如何尽可能好地互补队友比赛方式的方法。

这名篮球运动员称这场比赛是进一步工作的良好基础。乔尔·恩比德、VJ·埃奇科姆、泰瑞斯·马克西和杰伦·布朗与他一同登场。布朗以18分成为得分最高的球员。

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最后一份NBA合同

詹姆斯于7月加盟76人。他表示，这份合同将是他在NBA的最后一份合同。这名篮球运动员是联盟历史得分王，正在征战创纪录的第24个NBA赛季。

在职业生涯中，詹姆斯随其效力过的所有NBA球队赢得过冠军：随迈阿密热火两次夺冠，随克利夫兰骑士和洛杉矶湖人各夺冠一次。今年夏天，他在湖人效力八个赛季后离开了球队。詹姆斯希望帮助76人赢得43年来的首个NBA总冠军。

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