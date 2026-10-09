芝加哥熊队传奇教练迈克·迪特卡去世，享年86岁。据《卫报》报道，这位前NFL球员和教练的家人于周五宣布了他的死讯。

家人在一份声明中称，迪特卡是一位深受爱戴的丈夫、父亲、祖父和朋友。其亲属表示，世人知道他是名人堂球员、传奇教练，也是夺得Super Bowl XX冠军的芝加哥熊队的领袖。死因未立即公布。

与芝加哥熊队夺冠

迪特卡带领1985赛季的芝加哥熊队夺得了该球队历史上唯一的超级碗冠军。这支球队被广泛认为拥有NFL历史上最强大的防守之一。他以火爆的性格著称，并担任熊队主教练长达11年。

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在芝加哥熊队任职后，迪特卡回到新奥尔良圣徒队执教。在未能成功重返NFL后，他于1999年彻底结束了教练生涯。

球员生涯

芝加哥熊队在1961年NFL选秀中以总第5顺位选中迪特卡。1988年，他成为首位入选职业橄榄球名人堂的近端锋。

作为球员，迪特卡于1963年随芝加哥熊队成为NFL冠军，并随达拉斯牛仔队赢得Super Bowl VI。他也是NFL历史上仅有的两位分别以球员、助理教练和主教练身份赢得联赛冠军的人之一。

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