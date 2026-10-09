Легендарный тренер Chicago Bears Майк Дитка умер в возрасте 86 лет. О смерти бывшего игрока и тренера НФЛ в пятницу сообщила его семья, пишет The Guardian.

В заявлении семья назвала Дитку любимым мужем, отцом, дедушкой и другом. Родные отметили, что мир знал его как игрока Зала славы, легендарного тренера и лидера команды Chicago Bears, завоевавшей титул Super Bowl XX. Причину смерти сразу не объявили.

Титул с Chicago Bears

Дитка привел Chicago Bears сезона 1985 года к единственному в истории франшизы титулу Super Bowl. Эту команду широко считают обладательницей одной из сильнейших защит в истории НФЛ. Он был известен вспыльчивым характером и в течение 11 лет работал главным тренером Bears.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

После работы в Chicago Bears Дитка вернулся к тренерской деятельности в New Orleans Saints. После неудачного возвращения в НФЛ он окончательно завершил тренерскую карьеру в 1999 году.

Карьера игрока

Chicago Bears выбрали Дитку под пятым общим номером на драфте НФЛ 1961 года. В 1988 году он стал первым тайт-эндом, включенным в Зал славы профессионального футбола.

Как игрок Дитка стал чемпионом НФЛ с Chicago Bears в 1963 году и выиграл Super Bowl VI в составе Dallas Cowboys. Он также является одним из двух людей в истории НФЛ, которые завоевывали титул лиги как игрок, ассистент тренера и главный тренер.

Читай нас в