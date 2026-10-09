Legendarny trener Chicago Bears Mike Ditka zmarł w wieku 86 lat. Rodzina byłego zawodnika i trenera NFL poinformowała o jego śmierci w piątek, pisze The Guardian.

W oświadczeniu rodzina nazwała Ditkę ukochanym mężem, ojcem, dziadkiem i przyjacielem. Bliscy zaznaczyli, że świat znał go jako zawodnika Galerii Sław, legendarnego trenera i lidera drużyny Chicago Bears, która zdobyła tytuł Super Bowl XX. Przyczyny śmierci nie ogłoszono od razu.

Tytuł z Chicago Bears

Ditka poprowadził Chicago Bears z sezonu 1985 do jedynego w historii klubu tytułu Super Bowl. Drużyna ta jest powszechnie uważana za mającą jedną z najsilniejszych defensyw w historii NFL. Był znany z porywczego temperamentu i przez 11 lat pracował jako główny trener Bears.

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Po pracy w Chicago Bears Ditka wrócił do trenowania w New Orleans Saints. Po nieudanym powrocie do NFL definitywnie zakończył karierę trenerską w 1999 roku.

Kariera zawodnicza

Chicago Bears wybrali Ditkę z piątym numerem w drafcie NFL w 1961 roku. W 1988 roku został pierwszym tight endem włączonym do Pro Football Hall of Fame.

Jako zawodnik Ditka został mistrzem NFL z Chicago Bears w 1963 roku i wygrał Super Bowl VI w barwach Dallas Cowboys. Jest także jedną z dwóch osób w historii NFL, które zdobywały tytuł ligowy jako zawodnik, asystent trenera i główny trener.

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