Golfista Michael Brennan wygrał turniej PGA Tour Baycurrent Classic w Japonii. Zakończył rywalizację na polu Yokohama Country Club z wynikiem 16 uderzeń poniżej par — 268 — wyprzedzając o jedno uderzenie Jacoba Bridgemana i Keitha Mitchella, informuje Sky Sports.

Decydujące dołki

W finałowej rundzie Brennan uzyskał wynik trzy poniżej par, 68 uderzeń. Przed ostatnim dniem dzielił prowadzenie z Bridgemanem i Zachem Bauchou. Po bogeyu na 10. dołku Brennan zaliczył birdie na 11. i 12. dołku, a ostatnie sześć dołków rozegrał na par.

Najważniejszy par uratował na 16. dołku par-3: z bunkra przy greenie posłał piłkę na około stopę od dołka.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rywale stracili jedno uderzenie

Bridgeman zakończył turniej rundą 69. Na 17. dołku nie wykorzystał pięciostopowego puttu na birdie, który mógł zrównać go z Brennanem. Na końcowym 18. dołku jego próba birdie z odległości 55 stóp zatrzymała się cztery stopy od dołka.

Mitchell w pewnym momencie wyprzedzał rywali o dwa uderzenia po serii pięciu dołków, które przeszedł pięć poniżej par dzięki trzem birdie i eagle. Jednak na ostatnich 10 dołkach zagrał dwa uderzenia powyżej par i także zakończył rundę wynikiem 68.

Obrońca tytułu Xander Schauffele przed 18. dołkiem tracił jedno uderzenie, ale zakończył go double bogeyem po wybiciu piłki z tee w drzewa. Zajął ex aequo czwarte miejsce z wynikiem 13 poniżej par. Dla 24-letniego Brennana był to drugi tytuł w sezonie i trzeci w PGA Tour w 33 startach.

Czytaj nas na