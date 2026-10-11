Гольфист Майкл Бреннан одержал победу на турнире PGA Tour Baycurrent Classic в Японии. Он завершил соревнования на поле Yokohama Country Club с результатом 16 ударов ниже пара — 268 — и опередил на один удар Джейкоба Бриджмена и Кита Митчелла, сообщает Sky Sports.

Решающие лунки

В финальном раунде Бреннан показал результат минус три, 68 ударов. Перед заключительным днем он делил лидерство с Бриджменом и Заком Баушу. После богги на 10-й лунке Бреннан сделал берди на 11-й и 12-й, а последние шесть лунок прошел в пар.

Самый важный сейв пара он выполнил на 16-й лунке пар-3: из бункера возле грина гольфист отправил мяч примерно в футе от лунки.

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Преследователи отстали на удар

Бриджмен завершил турнир раундом 69. На 17-й лунке он не реализовал пятифутовый патт на берди, который мог сравнять его с Бреннаном. На заключительной 18-й лунке его попытка берди с расстояния 55 футов остановилась в четырех футах от лунки.

Митчелл в определенный момент опережал соперников на два удара после отрезка из пяти лунок, который прошел на пять ниже пара благодаря трем берди и иглу. Однако на последних 10 лунках он сыграл на два удара выше пара и также завершил раунд с результатом 68.

Действующий победитель турнира Ксандер Шауффеле перед 18-й лункой уступал один удар, но завершил ее дабл-богги после удара с ти в деревья. Он разделил четвертое место с результатом минус 13. Для 24-летнего Бреннана этот титул стал вторым в сезоне и третьим в PGA Tour за 33 старта.

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