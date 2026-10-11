Lionel Messi strzelił dwa gole w meczu MLS, w którym Inter Miami pokonał D.C. United 4:0. Jak informuje Asharq Al-Awsat, był to pierwszy mecz Argentyńczyka dla klubu po jego pożegnalnym spotkaniu w reprezentacji Argentyny.

Dublety Suareza i Messiego

Luis Suarez otworzył wynik już w trzeciej minucie, uderzając lewą nogą w górny róg bramki ze środka pola karnego. W 39. minucie urugwajski napastnik zdobył drugą bramkę. Suarez strzelił oba gole po podaniach Germana Berterame.

Pozycja w Konferencji Wschodniej

Messi trafił do siatki w 47. minucie po podaniu Suareza, ustalając wynik na 3:0. Trzynaście minut później minął trzech obrońców i strzelił swojego drugiego gola w spotkaniu. Cztery dni wcześniej 39-letni piłkarz zdobył bramkę w wygranym meczu Argentyny z Beninem, który był jego ostatnim w reprezentacji.

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Dla Interu Miami było to dopiero drugie zwycięstwo w ostatnich 11 meczach ligowych. Zespół ma 49 punktów po 13 zwycięstwach, pięciu porażkach i 10 remisach oraz awansował z trzeciego na drugie miejsce w Konferencji Wschodniej.

Według publikacji Messi jest najskuteczniejszym zawodnikiem MLS w klasyfikacji gole plus asysty: ma na koncie 23 gole i 13 asyst. Walczy o trzecią z rzędu nagrodę dla najcenniejszego zawodnika ligi, a Inter Miami dąży do zostania pierwszym klubem od Los Angeles Galaxy w latach 2011–2012, który obroni tytuł mistrza MLS.

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