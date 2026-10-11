Мессі оформив дубль у перемозі Інтер Маямі над Ді Сі Юнайтед 4:0 — Asharq Al-Awsat

Ліонель Мессі забив два м’ячі у матчі MLS, у якому «Інтер Маямі» переміг «Ді Сі Юнайтед» з рахунком 4:0. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, це була перша гра аргентинця за клуб після прощального матчу за національну збірну Аргентини.

Дублі Суареса та Мессі

Луїс Суарес відкрив рахунок уже на третій хвилині, пробивши лівою ногою у верхній кут воріт із центру штрафного майданчика. На 39-й хвилині уругвайський форвард забив удруге. Обидва голи Суарес забив після передач Хермана Бертераме.

Мессі відзначився на 47-й хвилині після передачі Суареса та зробив рахунок 3:0. Через 13 хвилин він обіграв трьох захисників і забив свій другий м’яч у зустрічі. За чотири дні до цього 39-річний футболіст забив у переможному матчі Аргентини проти Беніну, який став для нього останнім за збірну.

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Позиція у Східній конференції

Для «Інтер Маямі» це була лише друга перемога в останніх 11 матчах ліги. Команда має 49 очок після 13 перемог, п’яти поразок і 10 нічиїх та піднялася з третього на друге місце у Східній конференції.

За даними видання, Мессі є найрезультативнішим гравцем MLS за системою гол плюс пас: на його рахунку 23 голи та 13 результативних передач. Він претендує на третю поспіль нагороду найціннішому гравцеві ліги, а «Інтер Маямі» прагне стати першим клубом після «Лос-Анджелес Гелаксі» у 2011–2012 роках, який захистить титул чемпіона MLS.

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